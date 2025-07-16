«Динамо» Минск — «Лудогорец»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч первого раунда отбора Лиги чемпионов «Динамо» Минск — «Лудогорец».

Ставка: «Лудогорец» победит + тотал больше 1.5 гола за 2.13.

Первую встречу квалификации Лиги чемпионов выиграл «Лудогорец» – 1:0. «Динамо» не хватило совсем немного, чтобы дотерпеть до ничьей. Минчане пропустили на 87-й минуте. Казалось бы, чемпионат Беларуси в самом разгаре, и бело-синие должны быть в лучшей форме. Однако последние матчи они проводят очень слабо. С учётом встречи с «Лудогорцем» подопечные Вадима Скрипченко потерпели четыре поражения в пяти играх.

Надёжная игра в обороне — это одна из сильных сторон чемпиона Болгарии. Команда всегда уверенно действует в своей штрафной. Однако в игре с «Динамо» у «Лудогорца» было огромное преимущество и в атаке, и во владении мячом. Из 20 ударов по воротам четыре пришлись в створ. Будь реализация получше, можно было бы побеждать увереннее.

Если у минчан в основном играют белорусские футболисты, то в составе болгарской команды преобладают легионеры. Только один болгарин вышел в стартовом составе в прошлой встрече. За игру в нападении отвечают два бразильца, а гол в ворота бело-синих забил чех Филип Калоч.

Предлагаем поставить на победу «Лудогорца» через тотал больше 1.5 мяча за 2.13. У минского «Динамо» не всё так гладко с игрой в защите, а когда футболисты будут держать в голове задачу забить — могут наделать ошибок. Состав болгарского клуба напичкан легионерами, которые техничнее нападения минчан.