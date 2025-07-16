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«Фредрикстад» — «Будё-Глимт»: прогноз «Чемпионата»

«Фредрикстад» — «Будё-Глимт»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч чемпионата Норвегии «Фредрикстад» — «Будё-Глимт».

Ставка: «Будё-Глимт» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.90.

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В последних трёх встречах «Будё-Глимт» добыл разные результаты — уступил «Сарпсборг 08» (1:2), сыграл вничью с «Кристиансунном» (1:1) и победил «Саннефьорд» (2:0). Хьетиль Кнутсен обязательно что-нибудь придумает и не оставит команду в беде.

Основной состав преимущественно норвежские футболисты, но не поддаётся ротации вратарская позиция. Никита Хайкин является залогом успеха «Будё-Глимт» на протяжении многих лет. Его отличная игра, невероятные спасения и прекрасная физическая форма неоднократно спасали в сложных моментах. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах чемпионата и в семи сыграл «на ноль». Невероятно!

Предлагаем поставить на победу «Будё-Глимт» через тотал больше 1.5 мяча за 1.90. Два очных матча прошлого сезона команда Кнутсена провела скорее удачно. В одном победила со счётом 2:0, а другой завершился вничью — 2:2. Чего-то похожего стоит ждать и теперь.

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