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«Фредрикстад» — «Будё-Глимт»: букмекеры оценили шансы

«Фредрикстад» — «Будё-Глимт»: букмекеры оценили шансы
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16 июля 2025 года в перенесённом матче 5-го тура чемпионата Норвегии сыграют «Фредрикстад» и «Будё-Глимт». Встреча состоится на стадионе «Фредрикстад». Начало — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Будё-Глимт» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Фредрикстада» оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей за 7.50.

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