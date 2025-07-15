Хорватского теннисиста дисквалифицировали за ставки на матч друга

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало двух игроков за нарушения, связанные с честностью игры.

Хорватский теннисист Лауро Миланович получил отстранение на восемь лет и оштрафован на $ 10 тыс. В 2018 году он сделал 15 ставок на матч с участием своего друга. Все эти пари оказались выигрышными. Миланович отказался от сотрудничества со следствием.

Рахимбека Ибрахимова из Узбекистана дисквалифицировали на 21 месяц и оштрафовали на $ 5 тыс. Он принимал участие в двух странных матчах в 2022 году и также отказался от сотрудничества со следствием.

Во время дисквалификации теннисистам запрещено играть, тренировать и посещать любые теннисные мероприятия, организованные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon и USTA) или любой национальной ассоциацией.