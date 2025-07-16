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«Цинциннати» — «Интер Майами»: стал известен самый вероятный счёт

«Цинциннати» — «Интер Майами»: стал известен самый вероятный счёт
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В четверг, 17 июля, на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати состоится матч МЛС «Цинциннати» — «Интер Майами». Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

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Сделать ставку на победу «Цинциннати» предлагается с коэффициентом 2.24, в то время как победа «Интер Майами» оценивается в 2.90. Разница в вероятности — около 10%.

На ничейный исход можно поставить за 3.90 — это примерно 25% вероятности.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.39. Если Месси забьёт больше одного мяча — коэффициент 7.80.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (7.00). Победа «Цинциннати» 2:1 доступна за 8.50, на точный счёт 1:0 в пользу «Цинциннати» выставлен коэффициент 9.50.

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