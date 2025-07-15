«Кайрат» — «Олимпия»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Олимпия».

Ставка: проход «Кайрата» за 1.76.

«Первый матч между «Кайратом» и «Олимпией» прошел неделю назад в Любляне и серьёзного ажиотажа не вызвал. При вместимости стадиона в 16 тысяч человек эту встречу в Словении посетило меньше 5 тысяч. Зря, матч получился событийным и вряд ли оставил равнодушными тех, кто всё же пришел на трибуны. Хотя первый тайм был не особо событийным, команды атаковали мало, чуть чаще «Олимпия», и она же больше била по воротам, но «Кайрат» чаще нарушал правила и получил две жёлтые карточки, а хозяева — лишь одну. После перерыва событий стало сильно больше. Предупреждения греческий арбитр выносить продолжил, всего их набралось восемь, по четыре с каждой стороны. На 59-й минуте казахи открывают счёт, это делает Сатпаев с передачи Жоржиньо, но уже семь минут спустя «Олимпия» забивает сама. Диогу Пинту забил, и словенцы начинают настоящий штурм, всего за второй тайм они пробили 11 раз, но больше забить не смогли — ничья 1:1, которая оставляет неплохие шансы «Кайрату» в ответной встрече.

За прошедшую неделю оба клуба не играли, сезон в Словении ещё не стартовал, а казахи тур пропустили. Поэтому к ответной игре и «Кайрат», и «Олимпия» без дополнительной нагрузки. При этом словенцам в преддверии второго матча предстоял длительный, малопривычный для них долгий перелёт. Да и забывать не надо, что чемпионат Казахстана в самом разгаре, а значит, команда из Алматы в тонусе, чего нет у «Олимпии». После ничейного результата в Словении казахам вполне по силам выиграть противостояние», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».