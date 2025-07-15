Букмекеров могут обязать указывать в своей рекламе информацию о вреде ставок

В России ведут работу над законопроектом, который обязывает организаторов азартных игр предупреждать граждан о возможных негативных последствиях гемблинга, сообщает «Российская газета».

Документ уже рассмотрела Правительственная комиссия по законодательной деятельности. Если законопроект примут, реклама азартных игр будет должна содержать предупреждения о том, что выигрыш не гарантируется, участие в азартных играх может привести к потере денег, нанести вред здоровью.

Продолжительность таких предупреждений на радио может составить не менее трёх секунд, на телевидении — не менее пяти секунд. В рекламе, распространяемой иными способами, — не менее десяти секунд. Кроме того, информацию о вреде азартных игр должны будут размещать в наземных букмекерских конторах и казино.

«Конечно, хронических игроков предупреждения не остановят, но, безусловно, такая маркировка способна кого-то удержать от необдуманного шага и большой беды. Делая ставки, вы не зарабатываете, а покупаете удовольствие. Но это нездоровое удовольствие, которое стоит дорого», — прокомментировал инициативу председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, изменения в законодательство об азартных играх можно сравнить с предупреждениями об опасности табакокурения и употребления алкоголя на соответствующей продукции.