Сауль «Канело» Альварес сделал крупную ставку на бой-реванш Усик — Дюбуа

Мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес опубликовал в социальных сетях скриншот ставки на предстоящий бой между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

Альварес поставил на победу Усика $ 500 тыс. с коэффициентом 1.26. Таким образом, чистая прибыль мексиканца в случае успеха Усика составит $ 130 тыс., а общий выигрыш — $ 630 тыс.

«За последние пять лет Усик побеждал сильнейших. У Александра очень хорошая выносливость; он очень техничный и умный. Когда я вижу человека с такой сосредоточенностью, то ставлю на него. Вот почему я сделал ставку на его победу. Александр, будь собой!» — написал Альварес под скриншотом.

Бой Усик — Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе состоится в ночь с 19 на 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.