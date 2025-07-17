«Цинциннати» — «Интер Майами»: прогноз на матч МЛС

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру МЛС «Цинциннати» — «Интер Майами».

Ставка: гол Месси за 2.12.

Футболистам «Интер Майами», судя по всему, не принципиально, с кем именно играть. Они одинаково ярко одержали победу и над глухим аутсайдером «Клёб де Фут Монреаль» (4:1), и над одним из прямых конкурентов в борьбе за первое место — «Нэшвиллом» (2:1). А если вспомнить июньский матч с идущим прямо сейчас пятым «Коламбус Крю», то там вообще разница составила четыре мяча — 5:1.

Отдельное внимание стоит посвятить персоне Лионеля Месси. Звёздный аргентинец забивает по два гола на протяжении пяти последних встреч в МЛС, а просто забивает — на протяжении шести матчей. Кроме того, не забывает и делиться с партнёрами. Суммарно на отрезке из шести игр регулярного чемпионата Месси отличился 15 раз — 11 голов и четыре результативные передачи. Впечатляет? Ещё бы!

«Цинциннати» — соперник очень непростой. В последние годы он стабильно проводит регулярный чемпионат и пробует свои силы в плей-офф. Вот и в этом сезоне не собирается себе изменять. На отрезке из пяти прошлых матчей получилось добыть четыре победы. Однако и непобедимым его назвать трудно. Перед встречей с «Интер Майами» случилось поражение от «Коламбус Крю» со счётом 2:4.

Как видно, обе стороны обильно забивают, однако не могут похвастаться надёжной обороной. Потому ничуть не удивляют такие низкие коэффициенты на голы в букмекерской линии. И всё же стоит в этом покопаться. Лионель Месси в огне, а его гол в предстоящей встрече идёт с коэффициентом 2.12. Заманчиво!