Фундора — Цзю: стал известен фаворит боя

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт боксёрский поединок за титул чемпиона в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой. Начало боя — не ранее 3:00 мск. Этот реванш ждали все фанаты бокса.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Тиму Цзю и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.67.

Шансы Себастьяна Фундоры на успешный исход оценили в 2.35. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 18.00.

Эксперты сомневаются, что поединок закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 10.5 раунда можно за 1.72, а тотал меньше 10.5 раунда идёт за 2.00. Вероятность первого варианта — около 60%.