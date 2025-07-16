Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Фундора — Цзю: стал известен фаворит боя

Фундора — Цзю: стал известен фаворит боя
Комментарии

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт боксёрский поединок за титул чемпиона в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой. Начало боя — не ранее 3:00 мск. Этот реванш ждали все фанаты бокса.

Материалы по теме
Усик — Дюбуа 2: британец отомстит чемпиону за роковой удар ниже пояса? LIVE
Live
Усик — Дюбуа 2: британец отомстит чемпиону за роковой удар ниже пояса? LIVE

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Тиму Цзю и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.67.

Шансы Себастьяна Фундоры на успешный исход оценили в 2.35. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 18.00.

Эксперты сомневаются, что поединок закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 10.5 раунда можно за 1.72, а тотал меньше 10.5 раунда идёт за 2.00. Вероятность первого варианта — около 60%.

Материалы по теме
Последняя гастроль Дастина Порье. Чего ждать от UFC 318
Последняя гастроль Дастина Порье. Чего ждать от UFC 318
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android