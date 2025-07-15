Дело экс-директора «Мелбет» вернули в прокуратуру

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Уголовное дело в отношении экс-главы букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина вернули в прокуратуру, сообщает сообщает «РИА Новости». Такое решение принял Тушинский суд Москвы.

Материалы дела Ляпустина поступили в суд в мае. Состоялось четыре заседания, последнее из которых — 8 июля. На нём суд вынес постановление о возврате дела в прокуратуру. Пока неизвестно, чем было обусловлено такое решение.

Экс-главу «Мелбет» обвиняют в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Ранее ему также вменяли крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Обвинения связаны с тем, что Ляпустин якобы незаконно завладел букмекерской компанией, присвоив 50% акций ООО «Мелофон», тем самым совершив хищение в размере 90 млн рублей у бывшего собственника Александра Градуленко. По версии защиты, Ляпустин законно приобрёл бизнес у ирландской компании.

В отношении Ляпустина суд избрал меру пресечения в виде запрета на определённые действия.