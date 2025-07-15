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Тренер английского клуба получил дисквалификацию за ставки во время игровой карьеры

Тренер английского клуба получил дисквалификацию за ставки во время игровой карьеры
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Главный тренер английского «Саутпорта» Нил Дэннс получил условную дисквалификацию на шесть месяцев и штраф в £ 1000 за нарушения правил ставок, сообщает BBC.

42-летний тренер признался, что сделал 65 ставок на матчи. Они были сделаны с 2007 по 2022 год, когда он ещё был футболистом. В то время Дэннс выступал за «Лестер», «Кристал Пэлас», «Бирмингем» и «Болтон». Большинство ставок были сделаны до 2014 года, когда в Англии запретили футболистам и тренерам ставить на любые футбольные соревнования по всему миру.

В отчете Комиссии по регулированию Футбольной ассоциации Англии отмечают, что ставки Дэннса в основном приходились на экспрессы с большим количеством событий. Суммы не были крупными: в общей сложности за всё время он проставил £ 2100. В ходе расследования установили, что специалист не участвовал в договорных матчах и не ставил с учётом какой-либо инсайдерской информации о матчах. Поэтому дисквалификация оказалась условной.

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