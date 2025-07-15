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«Кайрат» — «Олимпия»: ставки и коэффициенты на матч отборочного раунда Лиги чемпионов

«Кайрат» — «Олимпия»: ставки и коэффициенты на матч отборочного раунда Лиги чемпионов
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15 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют казахстанский «Кайрат» и словенская «Олимпия». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Начало — в 18:00 мск.

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 июля 2025, вторник. 18:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Олимпия Л
Любляна, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение казахстанскому клубу. Поставить на победу «Кайрата» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Олимпии» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» выполнил задачу, сыграв вничью с «Олимпией» (1:1). Теперь на домашнем стадионе нужно стараться выиграть встречу. Поможет в этом поддержка трибун, а по силе и мастерству казахстанский клуб не уступает словенскому.

Чемпионат Казахстана идёт полным ходом, поэтому жёлто-чёрные подошли к квалификации в лучшей форме, чем соперник. Благодаря ничьей с «Олимпией» они продлили свою беспроигрышную серию до шести матчей. В последних четырёх играх во всех турнирах подопечные Рафаэля Уразбахтина пропустили всего один мяч.

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