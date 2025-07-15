«Мальмё» — «Иберия 1999»: ставки и прогнозы на игру отбора Лиги чемпионов

В среду, 15 июля, на стадионе «Эледа» в Мальмё, Швеция, состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» — «Иберия 1999». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Мальмё» предлагается с коэффициентом 1.29, что приблизительно составляет 77% вероятности. Победа «Иберии» оценивается в 9.50, а на ничейный исход можно поставить за 6.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Фаворит очевиден и неоспорим. «Мальмё» является одним из сильнейших клубов Швеции. В прошлом сезоне команда во второй раз подряд выиграла золотые медали, а в нынешнем сезоне располагается неподалёку от группы лидеров. После 16 туров идёт на пятой строчке, отставая от занимающего первую строчку «Мьельбю» на семь очков. В первой встрече «Мальмё» обыграл «Иберию» на выезде со счётом 3:1.