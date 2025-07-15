«Динамо» Минск — «Лудогорец»: прогнозы и ставки на ответный матч отборочного раунда ЛЧ

16 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют минское «Динамо» и болгарский «Лудогорец». Встреча состоится на нейтральном стадионе «Вароши» в Мезёкёвешде, Венгрия. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение болгарскому клубу. Поставить на победу «Лудогорца» можно с коэффициентом 1.72, а шансы минского «Динамо» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу болгарского клуба за 7.00.

Первый матч квалификации Лиги чемпионов выиграл «Лудогорец» — 1:0. «Динамо» не хватило совсем немного, чтобы дотерпеть до ничьей. Минчане пропустили на 87-й минуте.