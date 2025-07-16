«Сантос» — «Фламенго»: назван фаворит матча чемпионата Бразилии

В четверг, 17 июля, на стадионе «Вила Белмиро» в Сантусе состоится матч 14-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» — «Фламенго». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фламенго» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа «Сантоса» оценивается коэффициентом 4.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.24.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.02. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей (7.50).