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«Сантос» — «Фламенго»: назван фаворит матча чемпионата Бразилии

«Сантос» — «Фламенго»: назван фаворит матча чемпионата Бразилии
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В четверг, 17 июля, на стадионе «Вила Белмиро» в Сантусе состоится матч 14-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» — «Фламенго». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фламенго» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа «Сантоса» оценивается коэффициентом 4.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.24.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.02. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей (7.50).

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