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«Сантос» — «Фламенго»: прогноз на матч 17 июля

«Сантос» — «Фламенго»: прогноз на матч 17 июля
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на игру бразильской Серии А «Сантос» — «Фламенго».

Ставка: «Фламенго» победит всухую за 3.00.

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В чемпионате Бразилии риодежанейрцы тоже держат солидный уровень. После 13 туров, имея при этом игру в запасе, конкурируют с «Крузейро» и «Ред Булл Брагантино» за первое место. Отдельно стоит отметить эталонную игру в обороне. За 12 встреч пропустили всего лишь четыре мяча, а забили — 26. На этом отрезке случилось только одно поражение — от «Крузейро» (1:2).

Выступление на КЧМ-2025, судя по всему, не сильно отразилось на подопечных Фелипе Луиса. В матче 12-го тура бразильской Серии А они всухую обыграли «Сан-Паулу» — 2:0.

А «Сантос» тонет. Находится вне зоны вылета только из-за лучших дополнительных показателей, в сравнении с соседом по турнирной таблице. Руководство вернуло в клуб Неймара, но у того есть проблемы с регулярностью выступлений. То коронавирус подхватит, то красную получит. Из-за дисквалификации, кстати, он пропустит игру.

«Фламенго», разумеется, выступит фаворитом в предстоящем матче. Более того, с нынешней формой он должен одержать победу, несмотря на то что встреча пройдёт в гостях. Обычно очные противостояния «Фламенго» и «Сантоса» получаются результативными, однако на этот раз много голов ждать не будем. Гости хороши в защите, а хозяева плохи в атаке. Можно рискнуть и взять П2 всухую или П2 через ТМ 2.5 мяча.

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