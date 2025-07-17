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«Ильвес» — «Шахтёр»: назван фаворит ответного матча

«Ильвес» — «Шахтёр»: назван фаворит ответного матча
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17 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сыграют финский «Ильвес» и украинский «Шахтёр». Встреча состоится на стадионе «Таммелан» в Финляндии. Начало — в 19:00 мск.

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В первом матче «Шахтёр» выиграл у «Ильвеса» с крупным счётом 6:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинскому клубу. Поставить на победу «Шахтёра» можно с коэффициентом 1.60, а шансы финского «Ильвеса» оценили в 4.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

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