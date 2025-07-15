БК «Леон» — официальный партнёр ПФК «Арсенал»

Букмекерская компания увеличила своё представительство в Первой лиге, став официальным партнёром тульского «Арсенала». Об этом было объявлено на пресс-конференции, прошедшей 15 июля на домашнем стадионе команды. Спикерами мероприятия выступили генеральный директор футбольного клуба Валерий Гриньковский, главный тренер Дмитрий Гунько и PR-директор БК «Леон» Нина Подгорнова.

В рамках спонсорского соглашения логотип букмекера появится на форме команды, а также на рекламных поверхностях стадиона. Партнёры планируют реализовать множество активностей для болельщиков клуба.

«Подписание соглашения о сотрудничестве с букмекерской компанией «Леон» — это большой и важный шаг для нашего клуба. Уверен, оно поспособствует развитию обеих сторон как на поле, так и за его пределами. Совместная работа будет полезна и нам, и нашему новому партнёру», — отметил генеральный директор ПФК «Арсенал» Валерий Гриньковский.

«В преддверии нового сезона мы очень рады, что ряды наших партнёров пополнил ПФК «Арсенал». Это клуб с богатой историей и большой аудиторией болельщиков. Для нас это сотрудничество — значимый шаг в продвижении бренда БК «Леон». Мы планируем реализовать множество интересных проектов для болельщиков. Впереди много работы, и мы надеемся, что совместными усилиями добьёмся хороших результатов», — подчеркнула PR-директор БК «Леон» Нина Подгорнова.

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