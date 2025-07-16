Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Михаил Дегтярёв: некоторые спортивные федерации жили только благодаря букмекерам

Михаил Дегтярёв: некоторые спортивные федерации жили только благодаря букмекерам
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв в ходе итоговой коллегии Минспорта заявил, что ряд спортивных федераций в последнее время существовали только благодаря букмекерам, сообщает ТАСС.

«Как отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, спортивные федерации носят ярко выраженный социальный характер и не являются частными и коммерческими организациями. Тем не менее некоторые из них фактически жили только за счёт финансирования государства или букмекеров. При этом слабо взаимодействовали с властью и государством», — отметил чиновник.

24 июня Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда, который теперь будет заниматься распределением целевых отчислений букмекеров со ставок на зарубежные спортивные события.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android