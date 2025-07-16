Михаил Дегтярёв: некоторые спортивные федерации жили только благодаря букмекерам

Министр спорта России Михаил Дегтярёв в ходе итоговой коллегии Минспорта заявил, что ряд спортивных федераций в последнее время существовали только благодаря букмекерам, сообщает ТАСС.

«Как отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, спортивные федерации носят ярко выраженный социальный характер и не являются частными и коммерческими организациями. Тем не менее некоторые из них фактически жили только за счёт финансирования государства или букмекеров. При этом слабо взаимодействовали с властью и государством», — отметил чиновник.

24 июня Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда, который теперь будет заниматься распределением целевых отчислений букмекеров со ставок на зарубежные спортивные события.