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«Динамо» Минск — «Лудогорец»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

«Динамо» Минск — «Лудогорец»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» Минск — «Лудогорец».

Ставка: победа «Лудогорца» и его тотал угловых больше 4.5 за 2.97.

«Первая встреча между минским «Динамо» и «Лудогорцем» состоялась на прошлой неделе в болгарском Разграде. Правда, даже наполовину стадион не был заполнен, но игра получилась неплохой. В первом тайме событий было немного, хозяева давили, моменты создавали, но забить не смогли. При этом уже в первом тайме австрийский арбитр показал три желтые карточки, а после перерыва белорусы получили еще две. А вот с точки зрения футбола у динамовцев почти ничего не получалось, всего пять ударов по воротам «Лудогорца», из которых в створ лишь один. Процент владения — 28 против 72 у болгар, но почти до финального свистка счет оставался 0:0. Хозяева продолжали давить, за матч они нанесли 20 ударов, из которых 13 — во втором тайме. И все же белорусы не удержали ничью, на 87-й минуте Филип Калоч все-таки забил в ворота «Динамо» и принёс «Лудогорцу» минимальную победу в первом матче.

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2025, среда. 21:45 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Не начался
Лудогорец
Разград, Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на минимальное поражение «Динамо» в первой игре, перед ответной игрой букмекеры не верят в проход белорусской команды. Коэффициент на такой исход внушительный — 7.20, и это неплохой шанс рискнуть. Но главного преимущества у минчан не будет, ведь матч состоится за пределами страны, а именно на нейтральном поле в Венгрии. Первый матч, несмотря на счет, показал серьезное преимущество в игре «Лудогорца», а еще болгары много подавали угловых. Учитывая, что счет 1:0 вряд ли вынудит номинальных гостей действовать иначе, выберу комбинированную ставку», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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