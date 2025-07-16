Игорные зоны в России в I полугодии посетили более 940 тыс. человек

В первом полугодии 2025 года российские игорные зоны посетили более 943 тыс. гостей, что на 1,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

Больше всего людей посетили игорную зону «Красная Поляна» (Краснодарский край). За период с января по июнь текущего года она приняла более 440 тыс. человек. Это 46,6% от общей посещаемости всех игорных зон страны.

Казино Tigre de Cristal в игорной зоне «Приморье» (Приморский край) посетили 199 тыс. человек (21% от общей посещаемости). У казино SOBRANIE в «Янтарной» (Калининградская область) 192,2 тыс. посетителей (более 20% от общей посещаемости). «Сибирскую монету» (Алтайский край) за первые шесть месяцев посетили 112 тыс. человек (примерно 12% от всех визитов).

«Мы наблюдаем, как игорные зоны трансформируются в полноценные центры притяжения – с качественным отельным сервисом, насыщенной афишей, разнообразными форматами досуга. Все это отвечает ожиданиям современных российских туристов, которые ищут многослойный и насыщенный отдых в пределах страны», – подчеркнул исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов.