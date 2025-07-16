В России могут создать общества анонимных лудоманов

Глава отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава России Анна Портнова заявила, что в России назрела необходимость создания официальной ассоциации психологов, специализирующихся на оказании помощи людям с игровой зависимостью, сообщает «Абзац».

По словам эксперта, целесообразно создать официальное пациентское сообщество для зависимых от азартных игр наподобие Ассоциации анонимных алкоголиков или других организаций, объединяющих людей с зависимостями.

«Эти некоммерческие организации достаточно перспективны в плане содействия государственным органам. Как и все профессиональные сообщества такого типа, оно могло бы существовать за счёт грантов и пожертвований, помощи в том числе и от игорных заведений», — отметила Портнова.