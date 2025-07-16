В Первой СРО прокомментировали инициативу о предупреждениях в рекламе беттинга

Исполнительный директор Первой СРО букмекеров Олег Давыдов в комментарии «Известиям» рассказал о законопроекте, в случае принятия которого букмекеров в рекламе обяжут публиковать предупреждения о возможных негативных последствиях.

«Сомнительно, что дополнительная строчка о рисках даст какой-то дополнительный эффект. Вызывает вопросы и проектируемая обязанность размещать на сайтах букмекеров сведения о способах инвестирования денег. Деятельность по инвестированию также связана с риском и может привести к потере всех вложенных средств, поэтому вопрос продвижения одного рискового вида деятельности за счёт другого требует более тщательной проработки», — заявил Давыдов.

Он также отметил, что действующее рекламное законодательство уже содержит достаточное количество ограничений для букмекеров.