Американский букмекер вернёт клиентам $ 3 млн после нарушения закона о правах потребителей

Американский букмекер DraftKings выплатит суммарно $ 3 млн пользователям в штате Коннектикут, сообщил на своём сайте Департамент по защите прав потребителей штата (DCP).

Всё дело в том, что DraftKings проводил акцию с фрибетами с октября 2021 по январь 2023 года. Букмекер раздавал клиентам бонусы при депозите, но для вывода выигрыша нужно было совершить несколько оборотов средств.

Представители департамента в ходе разбирательства приняли решение, посчитав, что условия акции не были чётко прописаны, а букмекер ввёл в заблуждение своих клиентов.

Департамент направил букмекеру претензию, предложив вернуть депозиты более 7000 игроков до суда. Компания не признала вину, но согласились выплатить клиентам из Коннектикута сумму в $ 3 млн.