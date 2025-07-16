Эксперты назвали фаворитов в борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ-2025/2026

18 июля стартует новый сезон РПЛ. Букмекеры принимают ставки на различные статистические показатели. Одна из линий — лучший бомбардир чемпионата.

Главными претендентами на это звание аналитики считают краснодарца Джона Кордобу, спартаковца Манфреда Угальде и Мирлинда Даку из «Рубина». На любого из них можно сделать ставку с коэффициентом 6.00.

Вероятность того, что лучшим снайпером станет Лусиано Гонду из «Зенита», оценили в 9.00. Из россиян лучшие шансы, по оценке букмекеров, у Алексея Батракова из «Локомотива» и Ярослава Гладышева из «Динамо». Поставить на любого из них можно с коэффициентом 10.00. Такой же котировкой оценили шансы зенитовца Матео Кассьерры. Поставить на то, что лучшим бомбардиром станет Артём Дзюба из «Акрона», можно за 13.00.