«Динамо-Брест» — «Сутьеска»: стал известен фаворит ответного матча

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17 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций сыграют белорусское «Динамо-Брест» и черногорская «Сутьеска». Встреча состоится на нейтральном стадионе «ZTE Арена» в Венгрии. Начало — в 21:30 мск.

Первый матч «Динамо-Брест» выиграло у «Сутьески» со счётом 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение белорусскому клубу. Поставить на победу «Динамо-Брест» можно с коэффициентом 1.60, а шансы черногорской «Сутьески» оценили в 6.10.

Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу белорусского клуба за 7.00.