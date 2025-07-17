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«Динамо-Брест» — «Сутьеска»: прогноз на матч Лиги конференций

«Динамо-Брест» — «Сутьеска»: прогноз на матч Лиги конференций
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на ответную игру первого раунда отбора Лиги конференций «Динамо-Брест» — «Сутьеска».

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

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Первый матч «Динамо-Брест» выиграло у «Сутьески» со счётом 2:1, но было непросто. Чемпионат Беларуси идёт полным ходом, бело-синие находятся в лучшей форме. Однако дела в первенстве у них плохи. Занимают лишь шестое место и отстают от лидирующего «Витебска» аж на 12 очков. В последних трёх встречах чемпионата – два поражения и одна победа.

В Черногории сейчас межсезонье, поэтому «Сутьеска» готовилась к квалификации Лиги конференций через товарищеские матчи. Причём не так удачно, как хотелось бы. С ОФК из Белграда скатала нулевую ничью, а «Црвене Звезде» проиграла с разгромным счётом – 0:5. Победила лишь «Спартак» из Суботицы — 2:1.

Состав у черногорцев как минимум в два раза дешевле, чем у «Динамо-Брест». И в нём только местные футболисты. Прогнозируем, что белорусский клуб не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча. Номинальным хозяевам достаточно просто удержать ничью, к чему они и будут стремиться. «Сутьеска» не в лучшей форме — межсезонье, обновления в составе и плохая реализация.

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