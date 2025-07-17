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«Партизан» — АЕК Ларнака: назван фаворит ответного матча Лиги Европы

«Партизан» — АЕК Ларнака: назван фаворит ответного матча Лиги Европы
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17 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сыграют сербский «Партизан» и кипрский АЕК. Встреча состоится на стадионе «Партизан». Начало — в 22:00 мск.

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АЕК одержал победу в первом матче со счётом 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение кипрскому клубу. Поставить на победу АЕКа из Ларнаки можно с коэффициентом 2.25, а шансы белградского «Партизана» оценили в 3.40.

Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

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