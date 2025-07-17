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«Партизан» — АЕК: прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы

«Партизан» — АЕК: прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на ответную игру «Партизан» — АЕК.

Ставка: «Партизан» победит за 3.40.

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АЕК одержал победу в первом матче со счётом 1:0. Однако по игре мог добиваться большего преимущества. Хотя у сербской команды состав будет подороже.

У подопечных Срджана Благоевича будет шанс пройти АЕК. Поражение в один мяч не катастрофично. Главное — так же уверенно обороняться и попытаться навязать свою игру. Даже удивительно, что «Партизан» был так надёжен, потому что товарищеские матчи команда провела ужасно.

Чёрно-белые готовились к квалификации Лиги Европы с клубами РПЛ. И с одинаковым счётом 1:3 уступили ЦСКА и московскому «Динамо». Возможно, у Срджана Благоевича получилось сделать выводы и в корне изменить игру своих подопечных. Если так, тогда шанс точно будет.

Прогнозируем победу «Партизана» с коэффициентом 3.40. На домашнем стадионе больше шансов продемонстрировать великолепную игру. Помочь добыть уверенный результат должны мастерство и опыт Бибраса Натхо, который даже в 37 лет продолжает забивать и является одним из лучших бомбардиров команды.

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