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Букмекеры оценили шансы 46-летнего Пакьяо в бою с Барриосом

Букмекеры оценили шансы 46-летнего Пакьяо в бою с Барриосом
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В ночь с 19 на 20 июля в США пройдёт боксёрский поединок за титул чемпиона мира в полусреднем весе между Марио Барриосом и Мэнни Пакьяо. Начало боя — не ранее 5:00 мск. Чем обернётся возвращение легенды бокса?

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Марио Барриосу и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.35.

Шансы Мэнни Пакьяо на успешный исход оценили в 3.35. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 27.00.

Эксперты сомневаются, что поединок закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 10.5 раунда можно за 1.73, а тотал меньше 10.5 раунда идёт за 1.99.

Поставить на то, что Пакьяо выиграет по очкам, можно с коэффициентом 7.00. Если Барриос нокаутирует Мэнни, сыграет коэффициент 2.11.

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