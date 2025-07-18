«Динамо» Москва — «Балтика»: прогноз на первый матч сезона РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Динамо» Москва — «Балтика».

Ставка: «Динамо» победит + обе забьют за 3.10.

В столичном «Динамо» произошли большие изменения. Прежде всего речь идёт о назначении на пост главного тренера Валерия Карпина. Пока сборная России отстранена от международных соревнований, специалист будет заниматься московским клубом. И, надо сказать, по результатам предсезонки можно сложить только приятное впечатление.

Футболисты ярко атакуют и много забивают. Белградским ОФК и «Партизану» на Братском кубке суммарно забили семь мячей, а в последнем товарищеском матче с «Локомотивом» отличились пять раз. Конечно, возводить воздушные замки здесь не надо, но выглядит проект очень перспективно. Трансферы тоже получаются пока удачными.

«Балтика» вернулась из Первой лиги. Сейчас командой руководит опытный Андрей Талалаев. Во время предсезонки под его руководством калининградцы даже умудрились обыграть «Зенит» (2:1). А в условиях, когда все ещё набирают кондиции, они смогут рассчитывать на гол. Однако фаворитом будет «Динамо», которое пока что от прихода Карпина только выиграло.