Николай Оганезов: в России нет эпидемии лудомании

Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта, советник гендиректора букмекера Fonbet Николай Оганезов прокомментировал для НСН законопроект, в случае принятия которого букмекеров в рекламе обяжут публиковать предупреждения о возможных негативных последствиях беттинга.

«В борьбе с лудоманией поможет закон о самоограничении. В таком случае, если человек считает себя склонным к азартным играм, он может сделать самозапрет на участие в таких играх. Это лучший инструмент, всё остальное вторично. Эта тема обсуждается уже шесть лет. Пока этот законопроект не может стать законом. Есть ощущение, что его не принимают, чтобы постоянно будоражить эту тему с лудоманией. Самозапреты на кредиты приняли очень быстро, например. Это всё можно объяснить тем, что в стране есть лобби нелегального игорного бизнеса», — отметил Оганезов.

Эксперт также отметил, что проблема лудомании в России преувеличена.

«Количество людей, которые обращаются за медицинской помощью, сегодня на уровне 2 тыс. человек. Поэтому, конечно, говорить об эпидемии нельзя. Как только коснёшься какой-то статистики, возникают вопросы. Понятно, что не все люди хотят говорить о своих проблемах и зависимости. Но в любом случае это не миллионы людей», — заявил Оганезов.

Кроме того, по его словам, зависимые от азартных игр — это люди, которые испытывают физиологическую потребность в гемблинге. Большинство же тех, кого принято считать лудоманами, таковыми не являются.