«Актобе» — «Легия»: прогноз Семёна Зигаева на игру отбора Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора Лиги Европы «Актобе» — «Легия».

Ставка: победа «Легии» и ТМ 3.5 за 2.19.

«Первый матч между «Актобе» и «Легией» прошёл на прошлой неделе в Варшаве. Перед первой встречей поляки были явным фаворитом в паре и в домашней встрече, казалось, обязаны создавать приличный задел перед выездом в Казахстан. При этом уже на девятой минуте гости смогли забить, но этот гол был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда, а уже в середине первого тайма «Легия» забила сама. Других ярких событий до перерыва не было, а первый отрезок получился весьма равным. После перерыва «Актобе» смотрелся уже скромнее, казахи и мячом владели сильно реже, и меньше атаковали, и били по воротам в два раза реже соперника. «Легия» забить больше не смогла и победила лишь 1:0.

Несмотря на скромную победу 1:0, «Легия» всё ещё явный фаворит этого противостояния. Если «Актобе» после вояжа в Варшаву не играл, то в Польше в минувшие выходные прошёл матч за Суперкубок. Там столичной команде противостоял чемпион «Лех», а это главное фанатское противостояние страны. «Легия» в первом тайме смотрелась здорово с точки зрения реализации и дважды поразила ворота команды из Познани. После перерыва у чемпиона моментов стало поменьше, но он всё же смог забить один мяч, однако это всё, на что его хватило. «Легия» забрала Суперкубок Польши и отправилась в Казахстан.

Главное преимущество «Актобе» перед началом этого противостояния — тонус, ведь чемпионат Казахстана в самом разгаре. Теперь же после двух официальных матчей «Легия» втянулась, и поймать её на отпускном настроении сильно сложнее. Поляки — фавориты, но после эмоционального матча за Суперкубок вряд ли будут стремиться обязательно победить, ведь и ничья их устроит. Команда из Варшавы постарается оформить выход в следующий раунд малой кровью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».