Игорно-развлекательные услуги войдут в туристическую индустрию России

16 июля Совет Федерации одобрил на пленарном заседании проект поправок в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», следует из парламентской базы данных.

Новый закон закрепляет понятие «туристская индустрия» и ряд других. Частью туристской индустрии официально признают игорно-развлекательные услуги. Ранее в законе они не упоминались.

Документ внесли на рассмотрение Госдумы в марте прошлого года. Первое чтение законопроекта в нижней палате парламента состоялось в сентябре 2024 года.

В первом полугодии посещаемость российских игорных зон превысила показатель в 943 тысячи человек.