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В США призвали снизить налоги для букмекеров

В США призвали снизить налоги для букмекеров
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Представитель компании FanDuel Сезар Фернандес на конференции Национального совета штатов по игорному законодательству (NCLGS) призвал власти уменьшить налоговую нагрузку на букмекеров, сообщает SiGMA.

По мнению Фернандеса, увеличение налоговой нагрузки на букмекерские компании США угрожает долгосрочной устойчивости сектора азартных игр. Он пояснил, что FanDuel с каждых поставленных $ 100 получает лишь $ 1,55 прибыли.

Такая цифра получается из-за того, что к налогам добавляются операционные и маркетинговые расходы, бонусные и рекламные акции, выплата заработной платы сотрудникам. В штате Нью-Йорк, где ставка налога достигает 51%, маржинальность бизнеса снижается ещё больше.

Эксперт отметил, что даже незначительное повышение налогов может сделать деятельность букмекеров убыточной, а законодатели глубоко ошибаются, полагая, что операторы ставок могут с лёгкостью справиться с дополнительными налогами.

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