Аналитики назвали шансы команд стать лучшим клубом Москвы по итогам сезона РПЛ

18 июля стартует новый сезон РПЛ. Помимо традиционных ставок на чемпиона, букмекеры предлагают своим клиентам линию на то, какой из московских клубов окажется в таблице выше других.

По оценке аналитиков, больше всего шансов у «Спартака», несмотря на то что пока красно-белые без крупных трансферов. Сделать ставку на команду Деяна Станковича можно за 2.93.

Вероятность победы «Динамо», которое в межсезонье возглавил Валерий Карпин, оценили коэффициентом 3.20.

Поставить на ЦСКА, который под руководством Фабио Челестини уже выиграл Суперкубок, можно за 3.65.

Наконец, меньше всего шансов стать лучшим клубом Москвы букмекеры оставляют «Локомотиву» — коэффициент 4.70.