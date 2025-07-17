«Партизан» — АЕК: ставки и коэффициенты на отборочный матч Лиги Европы

17 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сыграют сербский «Партизан» и кипрский АЕК. Встреча состоится на стадионе «Партизан». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение кипрскому клубу. Поставить на победу АЕКа из Ларнаки можно с коэффициентом 2.25, а шансы белградского «Партизана» оценили в 3.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

АЕК одержал победу в первом матче со счётом 1:0. Однако по игре мог добиваться большего преимущества. Кипрская команда владела инициативой, проводила классные атаки, восемь раз пробила в створ ворот, но семь ударов парировал вратарь сербского клуба Марко Милошевич.