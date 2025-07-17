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«Динамо-Брест» — «Сутьеска»: прогнозы и ставки на матч квалификации Лиги конференций

«Динамо-Брест» — «Сутьеска»: прогнозы и ставки на матч квалификации Лиги конференций
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17 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций сыграют белорусское «Динамо-Брест» и черногорская «Сутьеска». Встреча состоится на нейтральном стадионе «ZTE Арена» в Венгрии. Начало — в 21:30 мск.

Лига конференций . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2025, четверг. 21:30 МСК
Динамо-Брест
Брест, Беларусь
Не начался
Сутьеска
Никшич, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение белорусскому клубу. Поставить на победу «Динамо-Брест» можно с коэффициентом 1.60, а шансы черногорской «Сутьески» оценили в 6.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу белорусского клуба за 7.00.

Первый матч «Динамо-Брест» выиграло у «Сутьески» со счётом 2:1.

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