Макс Холлоуэй — Дастин Порье: кто фаворит боя UFC 318

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» пройдёт турнир UFC 318. В главном событии вечера сразятся американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье. Начало боя — не ранее 8:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Порье и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.85. Шансы Холлоуэя на успешный исход оценили в 2.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.00.

Кроме того, эксперты уверены, что предстоящий поединок не закончится досрочно, а получится длинным. Сделать ставки на тотал больше 4.5 раунда можно с коэффициентом 1.69, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 2.05.

Это будет не просто завершение трилогии, а прощальный бой Порье, который официально объявил, что завершит карьеру. Предыдущие два поединка выиграл Дастин. В 2012 году Бриллиант провёл рычаг локтя и заставил Холлоуэя сдаться, а в 2019 году победил единогласным решением судей. Макс жаждет взять реванш. А ещё на кону будет стоять титул BMF.