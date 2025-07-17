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Макс Холлоуэй — Дастин Порье: кто фаворит боя UFC 318

Макс Холлоуэй — Дастин Порье: кто фаворит боя UFC 318
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В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» пройдёт турнир UFC 318. В главном событии вечера сразятся американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье. Начало боя — не ранее 8:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Порье и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.85. Шансы Холлоуэя на успешный исход оценили в 2.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.00.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Кроме того, эксперты уверены, что предстоящий поединок не закончится досрочно, а получится длинным. Сделать ставки на тотал больше 4.5 раунда можно с коэффициентом 1.69, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 2.05.

Это будет не просто завершение трилогии, а прощальный бой Порье, который официально объявил, что завершит карьеру. Предыдущие два поединка выиграл Дастин. В 2012 году Бриллиант провёл рычаг локтя и заставил Холлоуэя сдаться, а в 2019 году победил единогласным решением судей. Макс жаждет взять реванш. А ещё на кону будет стоять титул BMF.

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