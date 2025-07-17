Эксперты назвали шансы Криштиану Роналду забить на ЧМ-2026

Криштиану Роналду продолжает карьеру. Форвард договорился о продлении контракта с «Аль-Насром», причём он будет пропускать часть матчей, принимая участие только в важных встречах. Одна из целей знаменитого португальца — сыграть на ЧМ-2026.

Букмекеры принимают ставки, сможет ли Роналду отличиться на мундиале. Поставить на гол форварда можно с коэффициентом 2.10. На то, что португалец не сможет забить, можно заключить пари за 1.65.

На Евро-2024 португалец не смог отличиться. Он не забил пенальти в матче плей-офф со Словенией. В июне Португалия во главе с Роналду выиграла Лигу наций. Нападающий забил мяч в финальном матче в ворота Испании.