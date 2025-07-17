Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Криштиану Роналду забить на ЧМ-2026

Эксперты назвали шансы Криштиану Роналду забить на ЧМ-2026
Комментарии

Криштиану Роналду продолжает карьеру. Форвард договорился о продлении контракта с «Аль-Насром», причём он будет пропускать часть матчей, принимая участие только в важных встречах. Одна из целей знаменитого португальца — сыграть на ЧМ-2026.

Букмекеры принимают ставки, сможет ли Роналду отличиться на мундиале. Поставить на гол форварда можно с коэффициентом 2.10. На то, что португалец не сможет забить, можно заключить пари за 1.65.

На Евро-2024 португалец не смог отличиться. Он не забил пенальти в матче плей-офф со Словенией. В июне Португалия во главе с Роналду выиграла Лигу наций. Нападающий забил мяч в финальном матче в ворота Испании.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android