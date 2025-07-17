Пауло Коста — Роман Копылов: кто фаворит боя UFC 318
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В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» пройдёт турнир UFC 318. В соглавном событии сразятся бразилец Пауло Коста и россиянин Роман Копылов. Начало боя — не ранее 6:30 мск.
UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Не началось
Роман Копылов
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Копылову и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.35. Шансы Косты на успешный исход оценили в 3.33. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 62.00.
Эксперты уверены, что поединок не закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 2.5 раунда можно за 1.38, а тотал меньше 2.5 раунда идёт за 2.90. Поставить на победу Копылова нокаутом или техническим нокаутом можно за 4.00. Если Коста выиграет по очкам, сыграет коэффициент 5.60.
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