«Динамо» — «Балтика»: букмекеры оценили шансы команд

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Новый сезон Российской Премьер-Лиги уже стучится в двери. Честь открыть программу 1-го тура РПЛ выпала московскому «Динамо» и калининградской «Балтике». Матч состоится в пятницу, 18 июля, на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток запланирован на 20:30.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение бело-голубым. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно составляет 61% вероятности.

Победа калининградской «Балтики» оценивается в 5.80, а на ничью можно поставить за 4.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче открытия нового сезона РПЛ. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.