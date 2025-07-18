«Динамо» — «Балтика»: стал известен самый вероятный счёт

Новый сезон Российской Премьер-Лиги уже стучится в двери. Честь открыть программу 1-го тура РПЛ выпала московскому «Динамо» и калининградской «Балтике». Матч состоится в пятницу, 18 июля, на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток запланирован на 20:30.

Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно составляет 61% вероятности.

Победа калининградской «Балтики» оценивается в 5.80, а на ничью можно поставить за 4.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Наиболее вероятный исход — 2:1 в пользу «Динамо» (7.50). На ничью 1:1 дают 8.00, победа «Динамо» 1:0 доступна за 9.20.