Названы шансы «Динамо» победить в первом матче под руководством Карпина

Новый сезон Российской Премьер-Лиги уже стучится в двери. Честь открыть программу 1-го тура РПЛ выпала московскому «Динамо» и калининградской «Балтике». Матч состоится в пятницу, 18 июля, на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток запланирован на 20:30.

Это будет первая официальная игра бело-голубых под руководством Валерия Карпина.

Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно составляет 62% вероятности.

Победа калининградской «Балтики» оценивается в 5.80 (16%), а на ничью можно поставить за 4.40 (22%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.