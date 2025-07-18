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Испания — Швейцария: прогноз на четвертьфинал женского Евро-2025

Испания — Швейцария: прогноз на четвертьфинал женского Евро-2025
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Испания — Швейцария.

Ставка: Испания победит с форой (-3) за 2.05.

На женском чемпионате Европы добрались до плей-офф. Групповой этап позади, и теперь участники проводят матчи 1/4 финала. Очень достойно на фоне других выглядит сборная Испании. За три матча группового этапа одержала три победы с общим счётом 14:3.

Женский футбол славится своими крупными счетами в отдельных случаях, однако женская испанская команда в этом плане сейчас превосходит конкурентов. Такие же крутые, пожалуй, только француженки с англичанками. Однако в четвертьфинале предстоит сыграть со сборной Швейцарии, которая выглядит куда менее уверенно.

Швейцарские девушки в товарищеской встрече проиграли 15-летним подросткам из юношеского «Люцерна» со счётом 1:7, а на ЧЕ со скрипом преодолели групповой этап. Только в последнем матче на поле появилась небезызвестная Алиша Леманн, но и она ничем особо не поможет в матче с впечатляющими испанками. Разгрому быть!

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