Испания — Швейцария: прогноз на четвертьфинал женского Евро-2025

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Испания — Швейцария.

Ставка: Испания победит с форой (-3) за 2.05.

На женском чемпионате Европы добрались до плей-офф. Групповой этап позади, и теперь участники проводят матчи 1/4 финала. Очень достойно на фоне других выглядит сборная Испании. За три матча группового этапа одержала три победы с общим счётом 14:3.

Женский футбол славится своими крупными счетами в отдельных случаях, однако женская испанская команда в этом плане сейчас превосходит конкурентов. Такие же крутые, пожалуй, только француженки с англичанками. Однако в четвертьфинале предстоит сыграть со сборной Швейцарии, которая выглядит куда менее уверенно.

Швейцарские девушки в товарищеской встрече проиграли 15-летним подросткам из юношеского «Люцерна» со счётом 1:7, а на ЧЕ со скрипом преодолели групповой этап. Только в последнем матче на поле появилась небезызвестная Алиша Леманн, но и она ничем особо не поможет в матче с впечатляющими испанками. Разгрому быть!