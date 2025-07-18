«Комо» — «Лилль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на товарищескую игру «Комо» — «Лилль».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.95.

Сеск Фабрегас отказал «Интеру» и остался с «Комо». Богатые владельцы клуба наградили его возможностью совершать хорошие трансферы. Команду уже пополнили многие футболисты, идут изменения. В прошлом сезоне получилось занять 10-е место в Серии А. Теперь, судя по всему, можно будет замахнуться на еврокубки.

Новый сезон в Серии А стартует в августе, а потому сейчас нужно готовиться. Сегодня «Комо» проведёт товарищескую встречу с французским «Лиллем». Соперник очень серьёзный и достойный. В прошлом сезоне занял пятое место в таблице, но до последнего боролся за выход в Лигу чемпионов.

«Лилль» тоже работает на трансферном рынке. Самым резонансным, пожалуй, можно назвать переход из МЛС Оливье Жиру. Ветеран вернулся на родину, чтобы помочь своим опытом. Хотя в любом случае предстоящий товарищеский матч обещает получиться результативным, учитывая предсезонное состояние обоих клубов.