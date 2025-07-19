«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.92.

У «Спартака» туговато с трансферами. Антон Заболотный, конечно, уже успел отличиться, забив гол в товарищеском матче со «Спартаком» из Суботицы (Сербия) (4:1). Да и пока что Манфред Угальде и Эсекьель Барко находятся в клубе и принимают участие в подготовке к новому сезону. Однако на фоне «Зенита» и «Краснодара», которые уже усилились, это выглядит скромно.

Махачкалинское «Динамо» заслужило остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам прошлого сезона. Получилось занять 11-е место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны прямого понижения на 10 очков. За 30 туров подопечные Хасанби Биджиева пропустили только 35 мячей, что вообще-то на уровне очень крепкого середняка, а не аутсайдера.

Едва ли махачкалинцы отойдут от своего стиля, который позволил им остаться в лиге. А в прошлом сезоне у «Спартака» были большие трудности в очных встречах. Из четырёх удалось выиграть лишь одну при двух поражениях. Отличительная черта — небольшое количество голов. Состав у красно-белых не изменился, а потому вряд ли что-то изменится на поле.