«Динамо» Москва — «Балтика»: ставка Александра Мостового на стартовый матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Балтика».

Ставка: победа «Динамо» 2:1 за 7.40.

«Российская Премьер-Лига возвращается. В первом матче сезона сыграет клуб, который привлёк к себе много интереса в межсезонье, но не из-за своих трансферов, а из-за нового главного тренера. Так, «Динамо» во главе с Валерием Карпиным сыграет с «Балтикой», вернувшейся в чемпионат.

Да, тренер сборной России снова будет совмещать два поста, теперь и в «Динамо». Хотя по этому поводу сейчас идёт много рассуждений, возможно, Карпину придётся и уйти из сборной России. Посмотрим, но пока специалист явно концентрируется на работе в стане бело-голубых. К нему уже приехали «старые знакомые» из «Ростова» — Осипенко пришёл летом, Глебов ещё зимой заранее пополнил состав «Динамо».

И я бы не сказал, что такие изменения на тренерском мостике в коллективе из Москвы прямо просились. Личка достаточно неплохо работал, порой с ним клуб боролся за высокие места в РПЛ. Хотя да, в прошлом сезоне не удалось ему навязать борьбу лидерам, итог — финиш на пятом месте, пропуск выше ЦСКА со «Спартаком», хотя на тот момент Личку уже уволили.

Ну а «Балтика», если смотреть на последние результаты в прошлом сезоне, финишировала в Первой лиге неудачно — одно поражение и три ничьих. С другой стороны, на тот момент калининградцы уже гарантировали себе не просто выход в РПЛ, а завоевание чемпионства в Первой лиге. Так что расслабиться подопечные Талалаева имели право.

Всего спустя год вернулась «Балтика» в чемпионат России, сделала это заслуженно. В Первой лиге коллектив из Калининграда смог стать первым не только в таблице, но и по показателю пропущенных мячей, в обороне отлично отыграли. Состав у команды Талалаева тоже частично изменился, что логично, но больших имён в новостях о трансферах пока не мелькало. Хотя и приехали в стан «Балтики» легионеры.

В целом тут есть определённая интрига, но заключается она, скорее, в том, в какой игровой форме пребывают соперники. До старта сезона это всегда сложно сказать. Так что тут стоит опираться на класс футболистов, на их личные встречи — оба этих показателя за бело-голубыми, что, в общем-то, не так удивительно.

Так что тут я ставлю на победу «Динамо» со счётом 2:1 за 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».