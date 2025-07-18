«Динамо» — «Балтика»: прогноз Виктора Гусева на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Балтика».

Ставка: победа «Динамо» и обе забьют за 3.05.

«Первый матч чемпионата РПЛ станет и первым официальным для Карпина во главе «Динамо». Предсезонные игры под его руководством бело-голубые провели уверенно, к тому же показав глубину состава. С приходом центрального защитника Осипенко традиционные проблемы москвичей в обороне начали казаться решаемыми. Он же хорош в подключениях в атаку, где вариативности добавил другой новичок, Сергеев. Это, а также результативная игра Гладышева и энтузиазм Нгамалё скрасит отсутствие лидера динамовского наступления Тюкавина, пока ещё восстанавливающегося после травмы. Значимых потерь в звёздной по меркам РПЛ средней линии у «Динамо» нет.

Амбициозная «Балтика», под руководством Талалаева выигравшая Первую лигу, в межсезонье не блистала, но один из матчей сумела выиграть, в гостях у «Зенита» (2:1), что говорит если не о классе команды, то о её настрое. Расставшись сразу с группой футболистов, клуб попытался адекватно укрепиться. Например, взяв в аренду хорошего созидателя и исполнителя стандартов Уткина. На ударной позиции теперь располагается нигериец Йенне из ереванского «Арарата» (41 гол в 91 матче), который уже открыл счёт забитым мячам и за «Балтику». Конечно, быстрый домашний гол динамовцев может спутать карты гостям, наверняка настраивающимся на игру от обороны. В противном случае контрвыпады балтийцев при понятной увлечённости атаками хозяев могут стать важным фактором.

Из 14 личных встреч «Балтика» (при четырёх ничьих) выиграла лишь одну, да и то товарищескую, зимой прошлого года. После чего динамовцы весной на выезде взяли верх (3:2), причём проигрывая до 90+3-й минуты, когда Фернандес сравнял счёт. А победу москвичам в последней на сегодня встрече двух команд на 90+6-й принёс Нгамалё.

«Динамо», перед которым стоят как никогда амбициозные цели, постарается показать себя с самого начала турнира. Тем более на своём стадионе», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».